Банк «Надра» у I кварталі отримав 4 млн. грн. прибутку

Банк "Надра" (Київ) у першому кварталі 2010 року отримав прибуток у розмірі 4,365 млн. грн., тоді як за аналогічний період 2009 року збиток банку склав 558 млн. грн.

Про це йдеться у повідомленні банку, оприлюдненому в газеті "Голос України" від №74 за 2010 рік.

Згідно з повідомленням, активи банку за вказаний період збільшилися на 1% і на 1 квітня 2010 року склали 25,080 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - скоротилися на 3%, до 24,184 млрд. грн. зобов'язання - збільшилися на 1%, до 24,601 млрд. грн., власний капітал - на 1%, до 479,059 млн. грн.

Статутний капітал банку упродовж звітного періоду залишався на рівні 390,363 млн. грн.

Довідка УНІАН. Банк "Надра" почав свою діяльність у жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Акціонерами банку були компанії Novartik Trading Limited (60,9967%) та Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

З 10 лютого 2009 року в банку "Надра" введена тимчасова адміністрація, з 10 лютого 2010 року Нацбанк продовжив її дію ще на один рік - до 9 лютого 2011 року.

23 грудня 2009 року Кабінет Міністрів України прийняв рішення про переведення вкладів фізичних осіб і частини активів з банку "Надра" в державний "Банк Родовід". На сьогодні цей процес ще не почався, не було повідомлення і про його відміну.