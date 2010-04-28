Тютюновий акциз таки підвищать - експерт

Пропозиція Кабінету міністрів України підвищити акциз на тютюнові вироби знайде підтримку в стінах парламенту, вважає консультант експертної ради між фракційного об’єднання „За духовність, моральність та здоров’я України” Олег ІВЧЕНКО.

В коментарі УНІАН О.ІВЧЕНКО зазначив: „Як відомо з досвіду підвищення акцизу на сигарети протягом останніх двох років, держава гарантовано отримає додаткові мільярди. Сигарети не можуть коштувати дешевше бананів. Тому підвищення акцизів, як мінімум, до 2,5 грн. з пачки – це абсолютно правильний крок, який знайде підтримку і коаліції, і опозиції”.

Нагадаємо, 23-24 квітня у Вашингтоні українська делегація представила на розгляд Міжнародного валютного фонду нову програму співпраці. За словами віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА, уряд пропонує низку заходів, які дозволять вийти на 6% дефіциту державного бюджету. „Це в першу чергу великі заходи, які дають найбільші надходження. Це підняття акцизів на тютюнові вироби, на горілчані вироби, на бензин (високооктановий)", - цитує С.ТІГІПКА Радіо „Свобода”. За підрахунками урядовця, ці заходи дадуть бюджету додаткові 10 млрд. грн.

На думку експертів, підвищення акцизів на тютюнові вироби сприятиме не лише державним фінансам, а й позитивно впливатиме на сферу охорони здоров’я. „Є всі підстави і надалі підвищувати ставки акцизу на тютюнові вироби. Це дасть подвійний виграш: наповнить бюджет і зменшить тютюнокуріння в Україні”, – переконаний Костянтин КРАСОВСЬКИЙ, завідуючий відділом контролю над тютюном Українського інституту стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я України.

Зростання акцизів на тютюнові вироби може мати відчутний економічний і гуманітарний ефект, підтверджує Еміль САНЛІ, колишній заступник керівника бюджетного департаменту МВФ. Аби зробити сигарети менш доступними, на думку Е.САНЛІ, основна увага має приділятися збільшенню мінімального податкового зобов’язання, підвищенню специфічної ставки та її постійній індексації на рівень інфляції. Саме такі заходи і передбачає урядова стратегія підвищення тютюнового акцизу.

Довідка УНІАН. Уряд планує підвищити мінімальне податкове зобов’язання на сигарети з фільтром з діючих 115 грн. до 135 грн. (з 1 червня 2010 р.) і до 150 грн. (з 1 липня 2010 р.). Також має бути підвищена фіксована (специфічна) частина акцизу – з діючих 69 грн. до 80 грн. (з 1 червня 2010 р.) і до 90 грн. (з 1 липня 2010 р.).