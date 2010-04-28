Мінфін має затвердити бюджетний розпис до 15 травня

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству фінансів до 15 травня затвердити бюджетний розпис.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

«Після підписання Президентом України бюджету до 15 травня Міністерство фінансів має затвердити бюджетний розпис, а головні розпорядники бюджетних коштів – внести на затвердження уряду порядки використання бюджетних коштів», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем’єр підкреслив, що головною вимогою для цих документів має бути економне і ефективне використання фінансових ресурсів. «Обмежені бюджетні ресурси повинні бути використані ощадливо, прозоро і ефективно. З другого півріччя ми повинні вийти на автоматичне виконання бюджету», - наголосив він.

М.АЗАРОВ заявив, що в країні вперше за останні роки розроблений та ухвалений реалістичний бюджет, який передбачає підвищення соціальних стандартів відповідно до виборчої програми Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2010 рік 27 квітня.