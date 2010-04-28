Міжбанк відкрився котируваннями 7,9220/7,9270 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 7,9220/7,9270 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися до 0,2697/0,2699, котирування по євро-гривні пішли вниз – 10,4445/10,4555.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали до 1,3186/1,3188 (вівторок - 1,3350/52).

У вівторок, 27 квітня, Нацбанк вийшов на ринок із купівлею американської валюти за курсом 7,9250.