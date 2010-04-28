Пенсіонерам і бюджетникам перерахують виплати

Для пенсіонерів і працівників бюджетної сфери будуть проведені всі перерахунки виплат з 1 січня з урахуванням вступу нових розмірів соціальних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив міністр праці і соціальної політики України Василь НАДРАГА.

Він відзначив, що кошти на ці цілі в бюджеті закладені.

При цьому міністр додав, що недоотримані суми виплачуватимуться поступово, протягом бюджетного року.

«З 1 травня пенсіонери одержуватимуть пенсії за новим розрахунком, а протягом бюджетного року їм буде повернуто ту заборгованість, яка виникла з січня по квітень», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Законом "Про Державний бюджет України на 2010 рік" передбачено встановлення прожиткового мінімуму на 2010 рік в таких розмірах: з 1 січня – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн. і з 1 грудня – 875 грн.