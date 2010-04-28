Держава збереже контрольний пакет банку «Надра»

Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні скасував постанову попереднього уряду про відчуження відкритим акціонерним товариством «Комерційний банк «Надра» зобов’язань за вкладами фізичних осіб та активів публічному акціонерному товариству «Родовід Банк».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Національного банку України Анатолій ШАПОВАЛОВ сьогодні журналістам в Кабінеті міністрів.

«Внесена пропозиція щодо участі інвестора та держави (в уставному капіталі банку «Надра» - УНІАН). Як буде - це рішення уряд на експертній раді, потім на засіданні буде приймати», - сказав А.ШАПОВАЛОВ.

Представник Нацбанку уточнив, що контрольний пакет акцій банку «Надра» (50% + 1 акція) залишиться в державній власності.

За його словами, вже є інвестор, зацікавлений у входженні до статутного капіталу банку. «Є інвестор. Це іноземна компанія, нерезидент, яка зареєстрована в Австрії, у Відні. Це промислова група», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 23 грудня 2009 року ухвалив рішення про переведення вкладів фізичних осіб і частини активів з банку «Надра» у державний «Родовід Банк».

10 лютого ц.р. Нацбанк продовжив дію тимчасової адміністрації в банку «Надра» на один рік - до 9 лютого 2011 року.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» почав свою діяльність у жовтні 1993 року і сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2010 року активи банку становили 24,846 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 24,793 млрд. грн., зобов`язання – 24,371 млрд. грн., власний капітал – 474,694 млн. грн., статутний капітал – 390,363 млн. грн.

2009 рік банк закінчив зі збитком 1,364 млрд. грн.

Акціонерами банку були компанії Novartik Trading Limited (60,9967%) і Manmade Enterprises Limited (30,7406%).