Бандурка може знову очолити податкову Харківщини?
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Державну податкову адміністрацію України в Харківській області може очолити Олександр Бандурка, який очолював її у 2003-2005 рр.
Як повідомляє інформоване джерело інтернет-ресурсу "Forpost", відповідне розпорядження може бути підписане вже найближчим часом.
Зараз Державну податкову адміністрацію в Харківській області очолює Станіслав Денисюк.
Довідка. Бандурка Олександр Олександрович народився у 1959 році в Дніпродзержинську Дніпропетровської області. Закінчив Омську вищу школу МВС СРСР, за фахом правознавець. Починаючи з 2003 року працює в системі державної податкової служби.
Батько Бандурки О.О. - Бандурка Олександр Маркович, зараз виконувач обов'язків ректора Харківського національного університету внутрішніх справ.