Бандурка може знову очолити податкову Харківщини?

Державну податкову адміністрацію України в Харківській області може очолити Олександр Бандурка, який очолював її у 2003-2005 рр.

Як повідомляє інформоване джерело інтернет-ресурсу "Forpost", відповідне розпорядження може бути підписане вже найближчим часом.

Зараз Державну податкову адміністрацію в Харківській області очолює Станіслав Денисюк.

Довідка. Бандурка Олександр Олександрович народився у 1959 році в Дніпродзержинську Дніпропетровської області. Закінчив Омську вищу школу МВС СРСР, за фахом правознавець. Починаючи з 2003 року працює в системі державної податкової служби.

Батько Бандурки О.О. - Бандурка Олександр Маркович, зараз виконувач обов'язків ректора Харківського національного університету внутрішніх справ.