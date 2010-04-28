Міжбанк: долар залишився на місці

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9220/7,9270, до 12:00 звузився спред - 7,9235/7,9255. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9245/7,9255 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", об 11:30 Нацбанк оголосив про купівлю доларів за курсом 7,9250.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2697/0,2699, до 12:00 ціни знизилися до 0,2696/0,2697. До закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2694/0,2695. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,3630 (+0,2205).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3145/1,3215. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,4445/10,4555, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,4285/10,4350. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні виросли до 10,4655/10,4710.