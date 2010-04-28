«Райффайзен Банк Аваль» вирішив не виплачувати дивіденди

Акціонери "Райффайзен Банку Аваль" на зборах 28 квітня прийняли рішення не виплачувати дивіденди за результатами діяльності банку у 2009 році.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби банку, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, на зборах також затвердили збиток банку за 2009 рік на рівні 2,019 млрд. грн. Частину збитку банку покриють за рахунок резервного фонду у розмірі 1,01 млрд. грн.

Також прийнято рішення про переведення випуску простих іменних і привілейованих акцій банку з документарної в бездокументну форму.

Довідка УНІАН. Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" засноване у 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 квітня 2010 року активи банку склали 54,028 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 47,023 млрд. грн., зобов`язання - 48,579 млрд. грн., статутний капітал - 2,420 млрд. грн., власний капітал - 5,449 млрд. грн.

У I кварталі 2010 року "Райффайзен Банк Аваль" отримав прибуток у розмірі 21,987 млн. грн. У 2009 році збиток банку склав 2,019 млрд. грн.

"Райффайзен Інтернешнл Банк-холдинг АГ" (Австрія) володіє 95,93% акцій "Райффайзен Банку Аваль".