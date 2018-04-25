«Погані» звички дорожчають: акциз на тютюн, сигарети та бензин підвищать…

За звичною українською традицією, прийняття держбюджету частенько супроводжується підвищенням податків. Такі дії влади хоч і засмучують, але абсолютно логічні. Бюджет- 2010, як і його попередники, не без проблем - його прибутки заплановано на рівні 267,452 млрд. грн., витрати - 323,556 млрд. грн. Зовсім не важко підрахувати дефіцит. Ось його і будемо усім світом скорочувати. Не можна сказати, що зростання податків цього разу особливо істотне, але ставки акцизів все ж таки будуть відчутними для населення. Між тим, частка акцизів у прибутковій частині держбюджету невелика - близько 7-8%. Подорожчання стосуватиметься, зокрема, пива, алкоголю і тютюну, хай і не першої необхідності товар, але і не останньої. Щоправда, уряд (на втіху) обіцяє ввести мораторій на подальше підвищення акцизів на алкогольні напої, етиловий спирт і тютюнові вироби до 1 січня 2012 року (законопроект №6337 від 26 квітня 2010 року). А тепер усе по порядку…

Скільки за пиво з пінкою?

Враховуючи наближення теплих днів спочатку поговоримо про народного улюбленця, певною мірою завдяки рекламі, супер-тонізуючий напій - пиво. Кабмін пропонує підвищити акцизну ставку на цей продукт на 23% - з 0,60 до 0,74 грн. за 1 л. Нібито, зростання не велике, але ми ж знаємо, що нехай не на стільки, але пивовари теж піднімуть ціну на свій товар.

До речі, на відміну від виробників, експерти настійно рекомендували уряду "зайнятися" пивом. Так у доповіді Національної академії наук "Новий курс України: реформи 2010-2015 років" з метою збільшення джерел наповнення Державного і місцевих бюджетів пропонують ввести диференційований акциз на пиво, залежно від вмісту алкоголю, і визнати його алкогольним напоєм. Розмови про це ведуть, а диму, як відомо, без вогню не буває.

Не до вина, а до горілки тяжіємо...

Про шкоду алкоголізму говорили і говорять. Тепер саме час тим, хто має шкідливі звички, зайнятися "самолікуванням". Причому, Кабмін настійливо "рекомендує". Найбільше ставка акцизу зросте на натуральні виноградні вина - у 10 разів, з 0,01 до 0,1 грн./л. Трохи менше на кріплені вина (окрім марочних) - з 0,5 грн./л до 39,4 грн. за 1 л 100-процентного спирту, а на марочні вина - у 5,8 раза, з 0,5 до 2,90 грн./л. Акциз на ігристі вина пропонують підвищити на 16% - з 2,5 до 2,9 грн./л.

Дивно, але до міцних міцних напоїв уряд вирішив виявити лібералізм. Так, пропонують підвищити акциз на горілку - на 15,9%, з 34 до 39,4 грн. за 1 л. 100-процентного спирту, а акциз на коньяк - підвищити до рівня горілки, але ставка акцизу для коньяку з 1 липня 2010 року до 1 січня 2011 року збільшується лише на 21% - до 17 грн. Ніби небагато, але і не мало, якщо врахувати скільки з цього спирту можна виробити горілки і за скільки продати.

«Давай закурим, товаришу», але по одній…

Як відомо, куріння шкідливе для здоров`я, про що нас постійно попереджає Мінохорониздоров`я. Після активної "підключки" влади до антитютюнової кампанії, підвищення акцизів на тютюн стало традицією. Відразу заспокоїмо прихильників сигарет без фільтру - акциз на них не збираються підвищувати. Як і раніше, він складе 40,25 грн. за 1000 штук. А ось любителів іншого виду куріння поспішаємо засмутити - ставки акцизного збору на сигарети з фільтром за адвалорною складовою виростуть з 20% до 25%, за специфічною - з 69 до 90 грн. за 1000 штук. При цьому мінімальний акциз збільшується зі 115 до 150 грн. за 1000 штук. На сигари і сигарили адвалорна складова скасована, при цьому специфічна ставка встановлена на рівні 140 грн. за 1 кг замість 69 грн. за 100 штук. Передбачають, що нові ставки акцизу на сигарети набудуть чинності з першого числа місяця, що йде за місяцем публікації цього закону.

Отже, "буржуазним" елементам звичка гаяти час за сигарою зі склянкою віскі тепер обійдеться в кругленьку суму, яку скерують "рятувати" бюджет, тільки б у неї це вийшло...

Варто наголосити, що у цьому питанні, як і в попередньому, думки експертів і виробників різняться. До прикладу, консультант експертної ради міжфракційного об`єднання "За духовність, моральність і здоров`я України" Олег Івченко вважає, що пропозиція Кабінету міністрів підвищити акциз на тютюнові вироби знайде підтримку в стінах парламенту. "Як відомо з досвіду підвищення акцизу на сигарети протягом останніх двох років, держава гарантовано отримає додаткові мільярди. Сигарети не можуть коштувати дешевше за банани. Тому підвищення акцизів, як мінімум, до 2,5 грн. з пачки - абсолютно правильний крок, який знайде підтримку і коаліції, і опозиції", - підкреслює він.

Не в залізного коня корм...

А тепер про особливо цікаві затії. Подорожчає і бензин. Акциз на найпопулярніші марки мають намір підняти на 56% - до 172 євро за 1000 л. палива. Виняток становитимуть тільки елітні марки з октановим числом 98 і більше, для них акциз буде на рівні 200 євро за 1000 л.

Деякі, звичайно, зрадіють - число машин на дорогах скоротиться, корків стане менше. Швидше за все, ні, як і пляшок на веселому святковому столі і курців після випитої чарки на балконі. Нас, українців вже нічим не злякаєш.

Наталія Щербатюк, аналітик Українського аналітичного центру (для УНІАН)