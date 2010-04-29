Євро до долара на мінімумі

Курс євро до долара зранку в четвер залишається на мінімальній позначці за рік, бо інвестори побоюються поширення бюджетного та боргової кризи Греції на інші країни єврозони.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Ранкові торги в Азії були стриманими, оскільки в Японії в четвер вихідний.

Євро коштував 1,3214 долара о 7:51 за київським часом проти 1,3221 долара за підсумками торгів у Нью-Йорку в переддень.

Курс євро до єни склав до цього часу 124,08 єни за євро проти 124,32 єни за євро за підсумками попередньої сесії.

Вартість долара в парі з японською валютою знизилася з 94,03 єни до 93,90 єни за долар.

"Зберігаються побоювання щодо подальшого поглиблення кризи державного боргу в Європі перешкоджають поліпшенню апетиту до ризику.

На цьому тлі валюти "тихої гавані", такі як долар і єна, можуть продовжити недавній підйом", - стверджує валютний аналітик Банку Нової Зеландії Майк Джонс.

Премія прибутковості грецьких десяти річних держпаперів в порівнянні з німецькими держоблігаціями у середу вперше перевищила 800 базових пунктів.

У середу рейтингове агентство Standard & Poor`s знизило довгостроковий кредитний рейтинг Іспанії до AA з AA+, прогноз рейтингу - "негативний".

У вівторок агентство погіршило рейтинги Греції та Португалії.

Тим часом директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Домінік Стросс-Кан, виступаючи в німецькому парламенті в середу, заявив, що Греції може знадобитися допомога в обсязі близько 120 млрд. євро.

Це майже втричі більше, ніж 45 млрд. євро, схвалені раніше країнами ЄС.

Крім того, МВФ оголосив, що бюджетні проблеми Греції можуть призвести до зниження попиту на ризиковані активи.

За словами міністра фінансів ФРН Вольфґанґа Шойбле, Німеччина може прийняти остаточне рішення відносно допомоги Греції 7 травня 2010 року, коли верхня палата парламенту буде розглядати це питання.

Євросоюз вжиє заходів, щоб захистити стабільність своєї валюти, зазначив Шойбле.