Янукович підписав закон про бюджет

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України “Про державний бюджет України на 2010 рік” і Закон України “Про ратифікацію Угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України”.

Про це УНІАН повідомила заступник розділу Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН.

“Президент щойно, перед відльотом з робочим візитом до Білорусі, підписав ці закони”, - повідомила вона.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня Верховна Рада України, не зважаючи на опір депутатів від опозиції, ратифікувала угоду з РФ про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ в Криму на 25 років – до 2042 року. Угода була ратифікована через 6 днів після її підписання – 21 квітня – фактично без жодного обговорення або експертного аналізу. За ухвалення відповідного рішення проголосували 236 народних депутатів, не зважаючи на те, що Комітет ВР у закордонних справах ухвалив рішення рекомендувати парламенту не ратифікувати його, тому що дана угода є антиконституційною.

Через декілька хвилин, без розгляду, ВР прийняла Закон України «Про Державний бюджет України на 2010 рік».