НБУ обмежив використання банками системи Western Union

Національний банк України з 30 квітня цього року обмежив використання банками системи грошових переказів Western Union.

Про це йдеться в листі НБУ комбанкам, тест якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

У документі наголошується, що відповідно до вимог пункту 1.7 розділу 1 Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговими операціями та їх виплаті в Україні виплата переказу, що надійшов у іноземній валюті, може бути здійснена в гривні виключно за бажанням бенефіціара (на підставі його заяви).

На сьогоднішній день технічні аспекти програмного комплексу системи Western Union налаштовані таким чином, що у випадку, якщо платіжною системою регламентується виплата переказу в іноземній валюті в гривнях, то процедура здійснення такого переказу позбавляє бенефіціара права вибору валюти до отримання.

Також зазначається, що НБУ неодноразово звертав увагу керівництва компанії «Вестерн Юніон Файненшл Сервісес Гмбх» в Україні й вимагав допрацювати технічні аспекти програмного комплексу міжнародної платіжної системи Western Union для забезпечення здійснення в Україну переказів у іноземній валюті в рамках чинного законодавства України. На сьогоднішній день вимоги Національного банку України не виконано.

«Враховуючи викладене, зобов`язуємо банки з 30 квітня 2010 року припинити до врахування компанією «Вестерн Юніон Файненшл Сервісес Гмбх» вимог Національного банку України здійснювати виплату переказів у гривнях, які надійшли на територію України в іноземній валюті через міжнародну платіжну систему Western Union, у випадку, якщо виплата переказу в гривнях визначалася відправником за межами України», – йдеться в листі НБУ комбанкам.