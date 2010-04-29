Міжбанк: на 12:00 котирування становили 7,9220/7,9260 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9185/7,9265, на 12:00 звузився спред – 7,9220/7,9260 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2704/0,2707, на 12:00 ціни піднялися до 0,2708/0,2710. У Росії курс долар-рубль впав і на 12:00 встановився на рівні 29,2400 (-0,1230).

На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3205/1,3207, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,4550/10,4695, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,4845/10,4935.