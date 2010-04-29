Ріст ВВП у 2010 році складе 4%

Департамент економічного аналізу і прогнозування Національного банку України прогнозує зростання ВВП за підсумками 2010 року на рівні близько 4%, інфляцію – 12-13%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор департаменту Олександр ПЕТРИК під час російсько-української фінансово-економічної конференції, яка проходить у Києві.

При цьому він відзначив, що позитивом в економічному зростанні стане зниження ціни на газ, що імпортується, а ризики залишаються традиційними – стан цінової кон`юнктури на зовнішніх ринках для продукції галузей українського експорту.

За словами О.ПЕТРИКА, департамент прогнозує рівень інфляції за підсумками березня поточного року у межах показника квітня поточного року.

Щодо прогнозів на 2011 рік він відзначив, що, за оцінками департаменту, зростання ВВП становитиме близько 5%, інфляція – близько 10%.

Щодо нещодавно прийнятого Державного бюджету України О.ПЕТРИК відзначив, що його макропоказники значно більш реалістичні порівняно з тими, на яких формувався проект бюджету на поточний рік попереднім урядом.

Крім того, він підкреслив важливість застосування середньострокового бюджетного планування.

Довідка УНІАН. Бюджет-2010 розраховано, виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП – 1,083 трлн. грн., темпи зростання ВВП – 3,7%, інфляція (грудень до грудня) – 13,1%, фонд оплати праці – 338,9 млрд. грн.