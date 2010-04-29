Банк Росії знизив ставки

Центробанк РФ не зрадив очікування експертів і знизив у четвер процентні ставки на чергові 25 базових пунктів, але вперше дав зрозуміти про швидке наближення кінця циклу пом`якшення грошово-кредитної політики, повідомляє Рейтер.

Рада директорів ЦБ ухвалила рішення знизити з 30 квітня 2010 року ключові ставки на тлі зниження інфляції і нестійкого відновлення економіки, в надії підвищити кредитну активність банків.

Ставка рефінансування скорочена до нового історичного мінімуму в 8,00 відсотка річних з 8,25 відсотка, ставка одноденного аукціонного репо - до 5,25 відсотка з 5,50 відсотка.

Сприяла зниженню низька інфляція, яка на 26 квітня сповільнилася в річному виразі до 6,1 відсотка з 6,5 відсотка в березні.

Не зважаючи на позитивні макроекономічні дані березня - щодо промвиробництва, доходів населення, оборот роздрібної торгівлі – процес відновлення економіки залишається нестійким і потрібно підтримати динаміку внутрішнього попиту, пише ЦБ.

"У цих умовах ухвалене рішення Банку Росії спрямоване в першу чергу на подальше стимулювання підвищення кредитної активності банківського сектора і, кінець кінцем, підвищення доступності позикових коштів для реального сектора економіки", - пише регулятор.