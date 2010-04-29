Міжбанк: долар і надалі на місці

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися наступними котируваннями 7,9185/7,9265, до 12:00 звузився спред 7,9220/7,9260. До закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях - 7,9235/7,9250 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", о 14:00 Нацбанк оголосив про купівлю доларів за курсом 7,9250.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2704/0,2707, до 12:00 ціни піднялися до 0,2708/0,2710. До закриття ціни встановилися на рівні 0,2709/0,2710. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,2496 (- 0,1134).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3205/1,3207, а до 15:00 виросли до 1,3252/1,3554. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,4550/10,4695, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,4845/10,4935. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,5030/10,5090.