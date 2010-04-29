Єврокомісія передала Україні перелік з 18 реформ, виконання яких дасть можливість залучити додаткову фінансову допомогу Україні від Європейського Союзу.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-видання "EUobserver".

Документ на 6 аркушах містить конкретні заходи і можливу допомогу ЄС у відповідь на їх здійснення. Перелік містить політичні реформи, забезпечення макрофінансової стабільності, бізнес-клімату, реформи енергетичного сектора, цивільної авіації та захисту довкілля.

За даними видання, причиною створення переліку реформ стало бажання забезпечити, щоб "дружній до Москви" Президент Віктор ЯНУКОВИЧ, який нещодавно підписав суперечливу угоду з Росією про скорочення ціни на газ в обмін на продовження на 25 років терміну перебування в Криму Чорноморського флоту Росії, не лише декларував намір наближатися до ЄС, але і займався імплементацією програми інтеграційних реформ.

За словами комісара ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Стефана ФЮЛЕ, перелік реформ не стане заміною Угоди про асоціацію, проте допоможе Україні укласти її.

"EUobserver" також повідомляє, що заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ в інтерв'ю виданню поскаржився на те, що ЄС "не знає, що робити з Україною". При цьому, за словами К. ЄЛІСЄЄВА, "дуже прагматичне" нове керівництво в Києві може розвивати тісніші економічні зв'язки з Росією, якщо ЄС не запропонує "реальних внесків".

Видання зазначає, що до переліку реформ Єврокомісії включено конкретні пропозиції. Зокрема, намір надати Україні макрофінансову допомогу в сумі 610 млн. євро після відновлення співпраці України з МВФ, 10 млн. євро - для реформування судової системи України з метою забезпечення незалежності суддів, а модернізація газотранспортної системи може залучити значні інвестиції з Європи в розмірі до 2,5 млрд. євро.

За словами С. ФЮЛЕ, перелік повинен стати інструментом "політичного напряму" для нового українського уряду.

Окрім того, єврокомісар сказав, що заяви нового українського уряду про європейські реформи лунають обнадійливо, проте, його особистий оптимізм залежатиме від дій, а не від слів.