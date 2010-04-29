"Універсал Банк" збільшив статутний капітал на 30%

"Універсал Банк" прийняв рішення про збільшення статутного капіталу на 30% - до 1,350 млрд. грн. Як сказано у прес-релізі, переданому агентству УНІАН, таке рішення прийняли сьогодні на зборах акціонерів банку.

Згідно з наданою інформацією, статутний капітал буде збільшений на суму не менше 312 млн. грн. шляхом зменшення субординованого боргу. Зарахування нового обсягу капіталу орієнтовно відбудеться у 2-му кварталі 2010 року.

Як повідомляли у травні 2009 року, "Універсал Банк" залучив від материнської фінансової групи Eurobank EFG субординовану позику у розмірі 92,624 млн. дол. терміном на 10 років.

Довідка УНІАН. ПАО "Універсал Банк" (Universal Bank) зареєстровано в січні 1994 року, на сьогодні займає 25 місце за обсягіми активів з 181 банку, і входить до групи великих банків України.

Активи банку на 1 квітня 2010 року склали 8,664 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 6,770 млрд. грн., зобов'язання - 7,835 млрд. грн., власний капітал - 829,408 млн. грн., статутний капітал - 1,038 млрд. грн.

"Універсал Банк" у I кварталі 2010 року отримав 101 тис. грн. прибутку, у 2009 році збиток банку склав 231 млн. грн.

EFG New Europe Holding (Нідерланди) володіє 99,961% акцій "Універсал Банку".