МВФ надасть Україні 19 млрд. доларів кредиту

Україна і Міжнародний валютний фонд узгодили основну текстову частину угоди про співпрацю, згідно з якою нова програма передбачає виділення кредиту обсягом 19 млрд. дол. на 2,5 роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єр-міністра України Сергія ТІГІПКА, про це повідомив віце-прем`єр за підсумками переговорів української делегації з керівництвом МВФ у Вашингтоні.

Він відзначив, що переговори пройшли конструктивно.

«Попередню програму співпраці з Фондом сьогодні недоцільно продовжувати, оскільки вона була спрямована на подолання кризи, а нам потрібно обговорювати середньострокову перспективу. Йдеться про програму економічного зростання. І на це потрібно спрямувати всі свої зусилля», - відзначив віце-прем`єр.

Для успішної співпраці з МВФ, сказав С.ТІГІПКО, надзвичайно важливими є реальні кроки з реформування економіки. «Потрібно говорити про новий податковий кодекс, який спростить оподаткування для бізнесу, потрібно говорити про зниження податків, дерегулювання, приватизацію об`єктів, якими держава керує неефективно. Серйозний блок реформ ми зараз намагаємося закласти. Якщо це вдасться, то це справді додасть оптимізму при розгляді питання щодо України Радою директорів МВФ», - заявив С.ТІГІПКО.

Він повідомив, що наступний раунд переговорів щодо продовження співпраці України і МВФ відбудеться в Києві у першій половині травня. «Вже 11 травня до України приїдуть експерти Фонду з юридичних питань, а 17 травня - Місія Європейського департаменту МВФ», - сказав С.ТІГІПКО.

За його словами, основними питаннями порядку денного травневих зустрічей української делегації з представниками МВФ буде обговорення реалістичності прибуткової частини Державного бюджету, збалансування фінансів НАК «Нафтогаз України» і проведення структурних реформ у країні.

Якщо нову програму співпраці з МВФ буде підписано, то Україна може очікувати на перший транш вже у червні, відзначив С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, українська делегація на чолі з С.ТІГІПКОМ проводила переговори щодо підготовки нової програми співпраці в США 24-27 квітня.