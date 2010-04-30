Україна має враховувати прискорене зростання світової економіки

Віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО вважає, що Україна у своїх планах розвитку має враховувати фактор прискореного зростання світової економіки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем’єр-міністра.

«Загальна економічна перспектива покращується. Дуже швидко зростають азійські ринки, суттєве пожвавлення в США викликає оптимізм інвесторів», - зазначив С.ТІГІПКО

Він повідомив, що, за оцінками фахівців МВФ, головною руйнівною силою економічного зростання у світі стануть так звані нові економіки – Росія, Бразилія, Індія, Китай, Туреччина. «До таких економік належить і Україна», - сказав С.ТІГІПКО.

Водночас він вважає, що за нинішньої ситуації потрібно враховувати не лише динаміку економічного зростання, а й потенційні загрози. «За оцінками МВФ і Світового банку, основні ризики зараз становлять великі дефіцити бюджетів і великі обсяги запозичень. Зараз всі країни будуть намагатися максимально скоротити дефіцит бюджету, бо великий дефіцит дуже негативно впливає на настрої інвесторів», - зазначив віце-прем’єр.

На його думку, показовим є приклад Греції, яка має труднощі із запозиченнями на зовнішньому ринку.

Ще одним ризиком, що виникає під час динамічного економічного зростання, С.ТІГІПКО вважає приплив спекулятивного капіталу. Небезпеку «гарячих грошей» віце-прем’єр вбачає у тому, що вони можуть дестабілізувати фінансові ринки країн, які розвиваються. Разом з тим він упевнений, що уряд враховуватиме ці фактори у своїй діяльності.

На думку С.ТІГІПКО, ситуація у світі сприятиме швидкому подоланню Україною наслідків кризи та надходженню інвестицій. «Економічне зростання завжди супроводжується пожвавленням інвестицій, яких сьогодні потребує Україна», - зауважив С.ТІГІПКО.