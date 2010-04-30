Міжбанк відкрився котируваннями 7,9205/7,9265 грн./дол

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9205/7,9265 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися до 0,2719/0,2721, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,5265/10,5385. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,3292/1,3294 (четвер – 1,3205/1,3207).

У четвер Нацбанк вийшов на ринок з купівлею американської валюти за курсом 7,9250.