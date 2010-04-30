Міжбанк: на 12:00 котирування становили 7,9230/7,9260 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9205/7,9265, до 12:00 звузився спред – 7,9230/7,9260 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2719/0,2721, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2720/0,2721. У Росії курс долар-рубль впав і до 12:00 встановився на рівні 29,1300 (-0,1196).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3292/1,3294, змінюючись в достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5265/10,5385, до 12:00 ціни пішли вгору – 10,5310/10,5390.