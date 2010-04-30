«Укрексімбанк» очолив Удовиченко замість Капустіна

Головою правління «Укрексімбанку» замість Віктора КАПУСТІНА призначений Микола УДОВИЧЕНКО, який до цього перебував на посаді заступника голови цієї кредитно-фінансової установи.

Про це УНІАН повідомив секретар наглядової ради «Укрексімбанку» Андрій МАЙСНЕР.

За його словами, відповідне рішення було ухвалене наглядовою радою банку 27 квітня 2010 року.

Крім того, заступником голови «Укрексімбанку» призначений Юрій КОЛОБОВ.

Як повідомили УНІАН в «Ощадбанку», його правління очолив Вячеслав КОЗАК замість Анатолія ГУЛЕЯ.

Раніше В.КОЗАК очолював українське представництво «Credit Suisse».

Довідка УНІАН. АТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») – кредитно-фінансова установа з 100% державним капіталом.

У I кварталі 2010 року прибуток банку склав 9,789 млн. грн., в 2009 році – 21 млн. грн.

ВАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

У I кварталі 2010 року прибуток банку склав 190,601 млн. грн., в 2009 році – 693 млн. грн. 100% акцій банку належать державі.