З травня почнеться модернізація газорозподільних мереж України

Міністерство палива і енергетики України має намір з травня почати реалізацію програм з модернізації українських газорозподільних мереж спільно із заводами ім. Фрунзе і "Мотор Січ".

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО перед початком 6-го засідання комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії.

«Починаючи з наступного місяця, у нас нормальне фінансування за новими програмами із заводом ім. Фрунзе і "Мотор Січ" з впровадження більш перспективного і новішого устаткування і реконструкції існуючих лінійних мереж», - сказав Ю.БОЙКО, зазначивши, що програма виконуватиметься за рахунок власних коштів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Сочі (РФ) прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ спільно з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ проведуть 6-е засідання комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії.

За підсумками планується підписати протокол засідання, а також меморандуми про співпрацю між ДП «Енергоринок» і ДПЗД «Укрінтеренерго» і ВАТ «ІНТЕР РАТ ЄЕС», про співпрацю між ВАТ «Укргідроенерго» і ВАТ «Росгідроенерго».

У поїздці М.АЗАРОВА супроводжують міністр палива і енергетики Ю.БОЙКО, міністр транспорту і зв`язку Костянтин ЄФИМЕНКО, міністр промполітики Дмитро КОЛЕСНИКОВ, міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК, міністр економіки Василь ЦУШКО, міністр освіти і науки Дмитро ТАБАЧНИК, заступник глави Адміністрації Президента Андрій ГОНЧАРУК.

Також у складі делегації – представники компанії НАК «Нафтогаз України».

До складу російської делегації входять, зокрема, віце-прем`єр РФ Ігор СЕЧИН, представники міністерств і відомств, а також голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР, гендиректор держкорпорації з атомної енергії «Росатом» Сергій КИРИЄНКО.