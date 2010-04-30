Готівковий курс долара не змінився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,91 грн./дол., продають – по 7,93 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 29 квітня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,92 грн./дол., з продажу – в межах 7,93-7,94 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках дещо підвищився відучора і сьогодні становить 10,42/10,54 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,35-10,49 грн./євро, з продажу – в межах 10,50-10,60 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках порівняно з 29 квітня підвищився на 0,2% і сьогодні становить 0,2647/0,2717 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2700 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2699-0,2850 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,91 грн./дол., продажу – 7,93 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,92 грн./дол., з продажу – в межах 7,93-7,95 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва дещо підвищився відучора і сьогодні становить 10,44/10,54 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,35-10,50 грн./євро, з продажу – в межах 10,51-10,60 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 29 квітня також трохи підвищився і сьогодні становить 0,2655/0,2727 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2700 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2699-0,2850 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,88/7,94 грн., євро – 10,35/10,53 грн., рубль – 0,2200/0,2730 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,88/7,935 грн., євро – 10,3210,60 грн., рубль – 0,2650/0,2730 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,89/7,935 грн., євро – 10,40/10,60 грн., рубль – 0,268/0,274 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 30 квітня, становить: гривні до долара США – 7,9259, до євро – 10,506573 до російського рубля – 0,27061.