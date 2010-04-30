АКБ "Правекс-банк" нарахував 270 тис. грн. дивідендів за 2009 рік (0,18 грн. на одну акцію номіналом 1 гривня) і направив їх у Резервний фонд банку. Про це йдеться у звіті фінустанови за 2009 рік, обнародуваному в системі розкриття інформації ДКЦПФР.

У звіті вказується, що таке рішення було ухвалене на зборах акціонерів 6 квітня 2010 року. Про інші рішення не повідомляється.

За підсумками роботи в 2008 році "Правекс-банк" також нарахував 270 тис. грн. дивідендів і направив їх на формування Резервного фонду.

Довідка УНІАН. АКБ "Правекс-банк" створений в 1992 році, на сьогодні входить у групу крупних банків України.

Активи банку на 1 квітня 2010 року складали 7,372 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 5,329 млрд. грн., зобов`язання - 6,415 млрд. грн., статутний капітал - 1,562 млрд. грн., власний капітал - 956,539 млн. грн.

У I кварталі 2010 року "Правекс-Банк” одержав збиток - 122 млн. грн., в 2009 році - 711 млн. грн.

Intesa Sanpaolo володіє 100% акцій "Правекс-банку".