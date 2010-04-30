Єврозона вийде з фінансової кризи зміцнілою

Єврозона вийде з фінансової кризи, що охопила Грецію, зміцнілою. Як повідомляє ПРАЙМ-ТАСС, таку точку зору висловив сьогодні міністр фінансів ФРН Вольфганг Шойбле. "Ми подолаємо наслідки кризи і вийдемо з неї міцнішими, - відзначив він. - Ця криза насправді дає нам шанс". В.ШОЙБЛЕ сказав, що він "в ці дні не відчуває песимізму".

Міністр підкреслив, що в процесі виведення Греції з кризи мова про реструктурування боргу не йде. "Ми не говоримо про реструктурування", - підкреслив він. Уряд ФРН в даний час зондує грунт щодо готовності німецьких банків зробити добровільний внесок до розширення пакету допомоги Афінам. "Якщо у кого-небудь виникне бажання зробити щось добровільно, ніяких перешкод з нашого боку не буде", - сказав він. В ході переговорів про пакет допомоги Греції йдеться перш за все про те, щоби забезпечити платоспроможність країни на найближчі роки і запобігти дефолту.

При цьому В.ШОЙБЛЕ скептично поставився до пропозицій створити європейське рейтингове агентство. "Я не впевнений, що державному інституту буде під силу щось зробити, - сказав він. - Адже це не просто".