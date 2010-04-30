Міжбанк закрився на рівні 7,9240/7,9250 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 7,9205/7,9265, до 12:00 звузився спред 7,9230/7,9260. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях 7,9240/7,9250 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», об 11:00 Нацбанк оголосив про купівлю доларів за курсом – 7,9250.

Рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2719/21, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2720/21. На час закриття ціни піднялися 0,2722/23. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,1459 (-0,1037).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3225/1,3330. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,5265/10,5385, до 12:00 ціни пішли вгору 10,5310/10,5390. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,5495/10,5550.