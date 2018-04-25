Як Укргазбанк міняє керівництво...

Зміна влади спроектувалася не тільки на зовнішній курс країни, але і на внутрішні ринки. Особливий інтерес викликає фінансовий, зокрема банківський, сектор. Новий уряд міняє керівництво державних банків. Це стосується як державних фінансових монстрів, так і тих колишніх комбанків, в які держава увійшла як акціонер, рятуючи їх в період фінансової кризи. В цілому, така ротація топ-менеджменту - звичайна процедура, але інколи вона переходить в розряд курйозів.

Про необхідність замінити менеджмент «Родовід Банку», «Укргазбанку» і банку «Київ» з тим, щоби з часом зайнятися підготовкою їх до продажу, заявив у середині квітня віце-прем`єр-міністр Сергій Тігіпко.

«Часто там просто знаходилися люди випадкові, надзвичайно погано підготовлені. Я взагалі думаю, що нам потрібні там менеджери, які пройшли школу в західних банках», - сказав він. С.Тігіпко не виключив, що роботою всіх трьох банків займатиметься один радник. Цілком логічно - раз вже уряд звалив на себе таку ношу, їм і людей розставляти.

***10 червня 2009 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про рекапіталізацію трьох недержавних комерційних банків – «Укргазбанку», «Родовід Банку» і банку «Київ». У липні 2009 року Мінфін став власником 99,9721% акцій «Родовід Банку». Частка держави в капіталі «Укргазбанку» склала 84,21%. У капіталі банку «Київ» державі належить 99,93%.

У нашому випадку мова піде про "Укргазбанк". На 28 квітня 2010 року було заплановано збори його акціонерів. На порядку денному значилися 23 питання, головне з них – зміна складу наглядової ради.

***ПАО АБ "Укргазбанк" (Київ) створене в 1993 році і на сьогоднішній день входить до групи крупних банків України. Активи банку на 1 квітня 2010 року склали 14,171 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 9,819 млрд. грн., зобов`язання – 12,360 млрд. грн., статутний капітал - 5,7 млрд. грн., власний капітал – 1,812 млрд. грн. "Укргазбанк" в I кварталі 2010 року одержав прибуток 2,364 млн. грн., в 2009 році - збиток 4,4 млрд. гривень. За наслідками докапіталізації "Укргазбанку" за участю держави Міністерство фінансів є власником 87,72% акцій банку.

Після того, як держава в минулому році стала власником банку, наглядова рада була сформована у складі семи осіб, її очолив Олег Дубина. Значною мірою НР була представлена працівниками Мінфіну і «Нафтогазу». Саме у зв`язку зі зміною уряду вже в 2010 році виникла необхідність переобрати наглядову раду. В цілому, рутинна робота.

Як тільки почалися збори, представник реєстратора «Реєстратор-капітал » заявив, що за рішенням суду йому заборонено надавати реєстр акціонерів. Курйозна ситуації полягає в тому, що, за неофіційною інформацією, власниками «Регистратор-капіталу» є екс-власники банку Василь Горбаль і Олексій Омельяненко. В результаті, представник Мінфіну опинився в «підвішеному» стані. У нього була довіреність про право голосувати акціями в обсязі 87,71%, але при цьому він був позбавлений можливості реалізувати свої повноваження.

Голова правління банку Олександр Морозов спробував вирішити проблему шляхом складання реєстру в процесі зборів. Але проти виступили «старі» акціонери на чолі з А.Омельяненко. Дискусія закінчилася перенесенням зборів на 29 квітня.

Проте й наступний день був для акціонерів не кращим. Не зважаючи на те, що на зборах були присутні і представники Мінфіну, і Нацбанку, і навіть співробітники СБУ, які намагалися «допомогти» розібратися у ситуації, їх провести не вдалося.

Конфлікт явно вийшов з-під контролю. Фактично члени рахункової комісії стали заручниками ситуації. З одного боку, вони зобов`язані були зареєструвати представника Мінфіну як акціонера, з іншою, зробити це було неможливо, оскільки реєстратор не надавав реєстр.

За неофіційною інформацією, справа і тому, що В.Горбаль і А.Омельяненко хочуть повернути контроль над банком. Для цього їх представникам потрібна більшість місць в наглядовій раді, щоби мати можливість призначити лояльного до «старих» акціонерів керівника банку. Подейкують, що ним може стати один із заступників А.Морозова - Сергій Науменко або Сергій Мамедов, чи Олена Дмітрієва. Але у представника Мінфіну були абсолютно інші інструкції - в НР, склад якої розширять до 13 членів, повинні увійти тільки 2 ставленики «старих», інші – від Мінфіну і НБУ. Таким чином, можна припустити, що банк буде під контролем Федора Ярошенко (нинішнього міністра фінансів - ред.), що явно не влаштовує ні В.Горбаля, ні А.Омельяненко. Це і спровокувало конфлікт.

На думку ряду акціонерів, перенесення зборів дає В.Горбалю час для переговорів з Ярошенко щодо участі останнього в управлінні банком. Залишається дочекатися результату...

Микола Господарець (для УНІАН)