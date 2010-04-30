Нацбанк підвищив курс євро

Курс НБУ на 5 травня

Офіційний курс НБУ на 05.05.10 100 USD – 792.5900 (30 квітня – 792.5900) 100 EUR – 1055.3336 (30 квітня – 1050.6573) 10 RUR – 2.7187 (30 квітня – 2.7061) Облікові курси банківських металів на 05.05.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 93149.14 (30 квітня - 92733.03) 961 XAG 10 Срібло - 1475.80 (30 квітня - 1438.55) 962XPT10Платина-137672.88 (30 квітня-136404.74) 964XPD10Паладій-43671.71(30 квітня-43275.41)

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