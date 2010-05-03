МВФ і Євросоюз допоможуть Греції

Міжнародний валютний фонд та Європейський Союз спільно нададуть Греції антикризову допомогу на загальну суму близько 110 млрд. євро.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це йдеться у заяві директора-розпорядника МВФ Домініка СТРОСС-КАНА, яку він зробив спільно з єврокомісаром з валютної та економічної політики Оллі РЕНОМ.

Масована фінансова підтримка, на їх думку, допоможе Греції подолати нинішню гостру фінансово-економічну кризу. Водночас Д.СТРОСС-КАН попередив, що "початковий період буде важким" і неминуче буде пов`язаний зі скороченням бюджетних асигнувань на виплату пенсій і зарплат. У його спільній з О.РЕНОМ заяві також наголошується, що очікувати на "миттєвий поворот" до кращого в економічній ситуації в Греції не можна.

Конкретних прогнозів щодо розвитку ситуації документ не містить. Д.СТРОСС-КАН лише висловив сподівання на те, що до 2013 року вдасться переламати динаміку зростання держборгу у відсотках до ВВП, і що ще через рік бюджетний дефіцит буде скорочено до рівня менш як 3% ВВП.