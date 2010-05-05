Міжбанк відкрився на рівні 7,9180/7,9265 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9180/7,9265 грн./дол., ціна на російську валюту впала – 0,2663/0,2666 грн./рубль, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,2465/10,2690 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціна на валютну пару євро-долар впала – 1,2942/1,2944 дол./євро (п`ятниця, 30 квітня, - 1,3292/1,3294 дол./євро).

У п`ятницю, 30 квітня, Національний банк України вийшов на ринок з купівлею американської валюти за курсом 7,925 грн./дол.