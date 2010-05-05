Уряд Греції підготував проект законодавства, необхідний для отримання допомоги від Міжнародного валютного фонду і країн-членів зони євро.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів Греції, текст якого передано агентству УНІАН.

Проект законодавства представляє собою трирічну економічну та фінансову програму, розроблену урядом Греції разом з Єврокомісією, Європейським центральним банком та МВФ.

Крім того, законодавством передбачено ряд заходів, що матимуть негайний ефект. Серед таких заходів – збільшення ПДВ на 2%, збільшення акцизів на нафту, тютюн та алкоголь, а також подальше зменшення зарплат і пенсій у публічному та приватному секторах.

У повідомленні зазначається, що ця трирічна програма є необхідною передумовою для отримання Грецією протягом наступних трьох років фінансової допомоги у сумі 110 млрд. євро, з яких 30 млрд. євро надасть МВФ, 80 млрд. євро – країни-члени зони євро у вигляді двосторонніх кредитів.

У повідомленні також зазначається, що уряд сподівається досягти дефіциту бюджету на рівні меншому, ніж 3% ВВП у 2014 році.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня Греція офіційно попросила країни-члени Євросоюзу про допомогу.

11 квітня країни-члени зони євро схвалили заяву на підтримку Греції, у якій висловили готовність надати Греції до 30 млрд. євро у вигляді двосторонніх кредитів протягом цього року.

Заявою також передбачалася можливість створення програми допомоги, розрахованої на 3 роки.

26 березня лідери країн-членів зони євро домовилися сформувати пакет допомоги Греції спільно з МВФ для підтримки стабільності євро.

Греція завершила 2009 рік з дефіцитом бюджету в 12,7% ВВП. Всередині січня 2010 року Греція запропонувала план зменшення дефіциту бюджету, який, зокрема, передбачає зменшення дефіциту в 2010 році на 4% ВВП. Цей план був затверджений Радою міністрів з питань економіки та фінансів ЄС 16 лютого 2010 року.