Уряд у квітні за внутрішніми боргами виплатив майже 5 млрд. грн.

Уряд України у квітні поточного року за внутрішніми боргами виплатив близько 5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«У квітні ми не лише виплатили близько 5 млрд. грн. за боргами попереднього уряду, чого, до речі, вистачило б на підвищення пенсій в півтора рази, а й повністю профінансували всі бюджетні витрати і витрати на святкування Дня Перемоги», - сказав М.АЗАРОВ.