Азаров вважає, що в Україні відбулася фінансова стабілізація

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що в Україні на сьогодні вже відбулася фінансова стабілізація.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на брифінгу.

«Фінансова ситуація стабілізувалася. Незважаючи на складні проблеми, ми знаємо, як далі рухатися, і рухаємося», - сказав він.

Прем`єр-міністр відзначив, що за підсумками квітня на 100% профінансовано всі витратні статті, а також профінансовано всі разові виплати ветеранам до Дня Перемоги.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні також заявив, що уряд України у квітні поточного року за внутрішніми боргами виплатив близько 5 млрд. грн.

«У квітні ми не лише виплатили близько 5 млрд. грн. за боргами попереднього уряду, чого, до речі, вистачило б на підвищення пенсій у півтора рази, а й повністю профінансували всі бюджетні витрати і витрати на святкування Дня Перемоги», - сказав він.