Україна вже цього року почне позбавлятися запасів урану
Сообщил Грищенко
Україна почне позбавлятися запасів високозбагаченого урану для його переробки на низькозбагачений вже цього року.
Про це заявив міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО, виступаючи в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку на конференції з виконання Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), передає РІА «Новости».
"Як перший крок ми вилучимо вже цього року значну частину наших запасів для переробки його в низькозбагачений уран з метою використання в українських ядерних дослідних центрах", - сказав К.ГРИЩЕНКО.
Він також нагадав, що позбавлятися високозбагаченого урану Київ буде у разі отримання "достатнього міжнародного сприяння".
Глава МЗС України підкреслив, що цей добровільний крок Києва свідчить про те, що його країна "серйозно ставиться до проблем нерозповсюдження і роззброєння". Він також закликав інші країни, що володіють запасами збагаченого урану, наслідувати приклад України.
Як повідомляв УНІАН, 12 квітня у США Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з Президентом США Бараком ОБАМОЮ заявив, що Україна відмовиться від близько 90 кг збагаченого урану, якого достатньо для створення ядерної зброї.
У спільній заяві глав держав, яка була оприлюднена за результатами зустрічі, наголошується, що Б.ОБАМА позитивно оцінює рішення України позбутися усіх запасів високозбагаченого урану в обмін на необхідну технічну та фінансову допомогу у цьому питанні з боку Сполучених Штатів.
Передбачається, що високозбагачений уран з України піде до Росії, а звідти буде повернений низькозбагачений уран, який буде використаний у наукових цілях.