Ціни на долар залишаються на місці

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9180/7,9265 грн./дол., на 12.00 звузився спред – 7,9210/7,9260 грн./дол. Торги закрилися на рівні 7,9200/7,9250 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг».

О 14.00 Національний банк України оголосив про купівлю доларів за курсом 7,925 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2663/0,2666 грн./рубль, на 12.00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2663/0,2664 грн./рубль. На момент закриття торгів ціни піднялися до 0,2767/0,2768 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль зріс і склав 29,76 рублів за долар (+0,33).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2920/1,2995 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,2465/10,2690 грн./євро, на 12.00 ціни пішли вгору – 10,2645/10,2750 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники щодо євро-гривні знизилися до 10,2385/10,2490 грн./євро.