Міжбанк: долар відкрився котируваннями 7,9170/7,9260 грн.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9170/7,9260 грн./дол., ціни на російську валюту впали – 0,2616/0,2619 грн./рубль, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,1115/10,1295 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,2779/1,2781 дол./євро (у середу, 5 травня, - 1,2942/1,2944 дол./євро).

У середу, 5 травня, Національний банк України вийшов на ринок з купівлею американської валюти за курсом 7,925 грн./дол.