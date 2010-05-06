Золото подорожчало

Золото підвищилося в ціні на торгах у четвер на тлі посилення боргової кризи в Європі, яка стимулює інвесторів до збільшення вкладень в дорогоцінний метал як актив-притулок, повідомляє агентство Bloomberg.

В ході торгів на Нью-Йоркській товарній біржі червневий ф`ючерс на золото подорожчав на 0,2% - до 1177,5 долара за тройську унцію. Спотова ціна на золото за підсумками торгів в Гонконзі збільшилася до 1177,50-1178,50 долара за унцію проти 1175-1176 доларів за унцію в середу.

"Ми як і раніше чекаємо збільшення вартості золота, - заявив агентству Bloomberg старший трейдер KEB Futures Co. Хванг Або До (Hwang Il Doo).

Боргова криза, що виникла в Греції, продовжує набирати обороти. Обіцяні Афінам 110 мільярдів євро з боку ЄС і Міжнародного валютного фонду не змогли привести до зміни настроїв на ринках.

Додатковим чинником, що вплинув на погіршення настроїв серед учасників ринку, стала заява міжнародного рейтингового агентства Moody`s, зроблена напередодні. У агентстві попередили, що кредитний рейтинг Португалії може бути знижений на одну-дві позначки протягом трьох місяців.

На цьому фоні євро стрімко дешевшає, а світові фондові ринки йдуть в мінус. У той же час, інвестори активно нарощують вкладення в золото, прагнучи захистити свої активи від знецінення.

Золото збільшується в ціні навіть не зважаючи на зміцнення долара. Так, долар подорожчав до євро до 1,2800 долара за євро проти 1,2821 долара за євро напередодні. У цілому курс долара до корзини шести валют країн – основних торгових партнерів США збільшився на 0,21% - до 84,25 пункту.

Аналітики Morgan Stanley чекають, що дорогоцінний метал може спробувати подолати рекордну позначку 1226,56 долара за унцію, досягнуту в грудні минулого року.

"Ми задоволені вкладеннями в золото і чекаємо подальшого збільшення ціни на тлі інтенсифікації суверенних ризиків і збереження рівня ставок, - відзначає глава відділу аналізу сировинних ринків Morgan Stanley Хусейн Аллідіна (Hussein Allidina). - Якщо долар продовжить набирати силу на побоюваннях, пов`язаних з суверенними боргами, золото і далі дорожчатиме".