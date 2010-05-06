Міжбанк: долар залишається на місці

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9170/7,9260 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 7,9195/7,9255 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9230/7,9255 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Об 11:00 Національний банк України оголосив про покупку доларів по курсу 7,925 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2616/0,2619 грн./рубль, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2617/0,2619 грн./рубль. До закриття ціни піднялися до 0,2620/0,2621 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль виріс і склав 30,2101 рублів за долар (+0,4501).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2740/1,2855 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,1115/10,1295 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору – 10,1295/10,1410 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 10,1155/10,1230 грн./євро.