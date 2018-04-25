Бюджет-2010: "поАЗАРили" по-тимошенківськи?

Бюджет на поточний рік виявився не таким реалістичним, як обіцяв уряд. Кабінет міністрів зафіксував зростання доходів основного фонду зведеного бюджету майже на третину, що свідчить або про очікування високої інфляції, або про надмірний оптимізм щодо темпів відновлення української економіки.

Розрахунки великих оптимістів...

Вперше в історії України закон про держбюджет пройшов три читання за один день. По суті, ні в суспільстві, ні в експертних колах, ні навіть у Верховній Раді не було дискусій навколо його положень, країну просто поставили перед фактом – жити будемо за урядовим планом. Як показує практика, коли парламент позбавляють права ставити під сумніви реальність і обґрунтованість окремих статей бюджету, даний документ, як правило, рясніє безліччю суперечливих положень, які згодом негативно позначаться на фінансовій політиці держави.

Динаміка доходів Зведеного бюджету досить оптимістична, як і прогноз зростання ВВП на 3,7%. Загальний фонд бюджету, згідно плану Кабміну, має вирости на третину. З урахуванням прогнозованого показника інфляції, реальне зростання доходів загального фонду очікується на рівні 20%. У пояснювальній записці уряд не надав обґрунтовані аргументи на користь «ставки» на краще.

Таб. 1. Доходи Зведеного бюджету (млрд. грн.).

2005 2006 2007 2008 2009 2010 прогноз Відхилення проти 2009 +/- % Зведений бюджет 134,2 171,8 219,9 297,9 273,0 334,8 61,8 122,6 Загальний фонд 106,5 130,8 167,2 238,5 208,6 278,7 70,1 133,6 Спецфонд 27,7 41,0 52,7 59,4 64,4 56,1 -8,3 87,1

Прийнятий, підписаний Президентом і вже чинний бюджет на поточний рік, як і законопроект попереднього Кабміну, передбачає стрімке зростання витрат, які на відміну від зведеного бюджету є власним ресурсом уряду. Щоби виконати хоч частину передвиборних обіцянок, нова влада має намір збільшити витрати держбюджету на 82 млрд. грн., або майже на 34% проти фактичних витрат 2009 року.

"Адекватна" прибуткова база

Під ці зобов`язання уряду довелося формувати адекватну прибуткову базу, яка в 2010 році повинна скласти 267,5 млрд. грн., що на 42 млрд. грн. більше, ніж держбюджет одержав минулого року. Якщо з доходів бюджету-2009 відняти СПЗ, які були зараховані за статтею неподаткові надходження, переплати податків і заборгованість з ПДВ, то Кабміну необхідно збільшити прибуткову базу на 80 млрд. грн. проти надходжень минулого року.

Не обійшовся уряд, хоч і критикував таку практику, будучи в опозиції, без додаткового збільшення податків і зборів (обов`язкових платежів). У законі про держбюджет прописано ряд норм, що підвищують рівень фіскального навантаження. По-перше, проіндексовані базові платежі за спеціальне використання надр. Цього року вони підвищаться на 14,3%.

По-друге, уряд законодавчо заборонив використовувати корегуючий коефіцієнт нижче за одиницю для рентної плати за нафту і газовий конденсат, які вибуваються в Україні. Це підвищить рентні платежі на 25-30%.

По-третє, до 10 млрд. грн. збільшена норма відрахування до бюджету прибутку НБУ.

По-четверте, ще в березні уряд закріпив ініціативу попереднього Кабміну щодо підвищення норми відрахування прибутку державних підприємств з 15% до 30%. По-п`яте, більш ніж в три рази підвищено збір за геолого-розвідувальні роботи, виконані за рахунок бюджету.

І ще одна особливість бюджету-2010 - необґрунтовано оптимістичний прогноз надходжень за окремими статтями доходів. У даному контексті варто відзначити надмірно «рожеві» очікування збільшення надходжень за ПДВ. Уряд сподівається, що дані перерахування до основного фонду виростуть на 37,3 млрд. грн., або на 47% проти показника 2009 року. Велика частина приросту буде забезпечена за рахунок зниження відшкодування ПДВ і збільшення «імпортного» ПДВ.

Збільшення потоку надходжень Кабмін чекає і від акцизного збору (майже на третину). Очевидно, розраховує не тільки на зростання промвиробництва й імпорту підакцизних товарів, але і має намір в черговий раз підняти акцизні ставки. За інформацією ЗМІ, в бюджетному комітеті парламенту вже розглядали дану ініціативу. Члени комітету погодилися збільшити акцизний збір на спирт, тютюнові вироби і бензин, але не схвалили підвищення податкового навантаження на виробників пива і коньяків.

Плани - нові, методи - старі...

Таким чином, в бюджеті Кабміну Миколи Азарова, як і в бюджеті Кабміну Юлії Тимошенко, досить слабка фінансова база. До речі, вирішувати цю проблему нинішня влада планує тими ж методами, які використовував попередній уряд: скорочення відшкодування ПДВ (через емісію облігацій), кредити МВФ, внутрішні позики. Крім того, нинішній уряд, як і минулий, не зумів відмовитися від кишенькового стабілізаційного фонду, розподіляти який він може за власним розсудом. Крім того, стаття 80 держбюджету передбачає, що «у разі недоотримання доходів загального фонду державного бюджету і доходів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на формування стабілізаційного фонду», уряд отримує право позичати додаткові суми.

У цілому, нинішній бюджет дуже схожий за параметрами прибуткової частини на законопроект попереднього уряду. Тому є побоювання, що закінчиться 2010 рік, як і попередній, - з порожнім казначейським рахунком, мінімальними капітальними витратами і колосальними непокритими зобов`язаннями уряду перед бізнесом, населенням і кредиторами.

Віталій Кравченко (для УНІАН)