Дефіцит держбюджету складе 170-200 млрд. грн.

Опозиційний уряд прогнозує дефіцит державного бюджету в 170-200 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час засідання опозиційного уряду його міністр фінансів Андрій СЕНЧЕНКО.

«Що більше всього турбує в бюджеті – це його нереалістичність. Тому що ті цифри, які презентуються, цифри дефіциту бюджету, що трохи перевищують 5%, насправді більш ніж утричі відрізняються від реальних цифр», - підкреслив А.СЕНЧЕНКО.

Він зазначив, що реальний дефіцит держбюджету досягає 170 млрд. грн., якщо не враховувати обсяг державних гарантій. Враховуючи цей показник, обсяг дефіциту держбюджету може досягти 200 млрд. грн.

А.СЕНЧЕНКО зазначив, що для покриття дефіциту бюджету уряд використовує грошову емісію.

При цьому він зазначив, що застосування цього механізму в небувалих масштабах уряд продемонстрував у першому кварталі цього року, коли обсяг запозичень перевищив утричі обсяг запозичень у найважчі періоди економічної кризи.