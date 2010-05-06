НБУ відзначає скорочення кількості платіжних карток

Національний банк України (НБУ) відзначає скорочення в I кварталі кількості платіжних карток.

Згідно з інформацією, обнародуваною на сайті НБУ, в січні-березні ц.р. загальна кількість емітованих банками в Україні платіжних карток, термін дії яких ще не закінчився, скоротилася на 0,6% - до 44,201 млн. штук. При цьому, кількість карток, за якими за вказаний період була здійснена хоч би одна операція, скоротилася на 1% - до 28,834 млн. штук.

За даними НБУ, сума операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, склала 92,850 млрд. грн., з яких понад 93% - отримання готівки.

Кількість банкоматів в Україні за 1-й квартал ц.р. також скоротилася на 633 шт. – до 28 305 банкоматів.

За даними НБУ, 146 українських банків є членами карткових платіжних систем.