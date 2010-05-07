Євро до долара опустився нижче психологічного мінімума

Курс євро по відношенню до долара опустився нижче за чергову психологічно важливу позначку - 1 долар 28 центів. Це найнижча вартість єдиної європейської валюти з березня минулого року.

Падіння нижче 1,30 долара може вплинути на поведінку керівників світових інвестиційних і пенсійних фондів, які вважали євро резервною валютою, каже Саймон Деррік з Bank of New York Mellon.

Поки на порядку денному інша мета - 1,2 долара за євро. До цього рівня з 1,25 долара знизив річний прогноз Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, говорить його аналітик Дерек Холпенні. Аналітики "Трійки діалог" відзначають в огляді, що накопичився величезний обсяг пут-опціонів по євро терміном один місяць по 1,25 долара. Їх виконання стане вигідним при курсі нижче 1,20 долара (з урахуванням ціни придбання опціону). У лютому великі банки вивели на ринок інструменти, що дозволяють заробити, якщо євро стане дешевше за долар. Ринок не приймає до уваги хороші новини і схильний перебільшувати погані - євро балансує на мінімумі і як і раніше дуже слабкий, резюмують аналітики "Трійки".