ЄВРО ВПАЛО ДО МІНІМУМУ. ПІДНЯТИСЯ БУДЕ НЕРЕАЛЬНО?

Схоже, нова криза може посунути з Європи. Принаймні, на це налаштовують події в Греції. Фінансова криза в цій країні, дефолт якої давно прогнозують експерти, набрала надзвичайно серйозного вигляду. Під час масових демонстрацій, які викликані антикризовою програмою уряду, - в обмін на фінансову допомогу ЄС і МВФ влада йде на скорочення соціальних виплат, урізання пенсій і зарплат – три особи загинули ід час вибуху в Афінах запалювальної бомби, а уряди - від Іспанії до США - зробили кроки, щоби не дати фінансовим наслідкам торкнутися їх власних економік.

Що стосується антикризової програми Афін, то, за словами прем`єр-міністра Греції Йоргоса Папандреу, реформи вимагатимуть від громадян "великих жертв". "Ми затверджуємо угоду про безпрецедентний пакет підтримки в обмін на безпрецедентні зусилля греків", - сказав Й.Папандреу. Як бачимо, греки з цим не згодні.

Як відомо, Греція потребує екстреної допомоги на суму близько 45 млрд. євро (61 млрд. дол.). Бюджетний дефіцит країни складає 12,9% ВВП, що у 4 рази перевищує встановлену для єврозони межу. Ситуація, що склалася, підірвала довіру інвесторів не тільки до Греції, але і до єдиної європейської валюти. ВУ результаті євро з початку року знецінився на 6,1%.

Звичайно, такий стан справ не міг не спровокувати стурбованість світових економік.

Як пише The Wall Street Journal, представники американського казначейства закликали колег з Європи і Міжнародного валютного фонду швидше скласти план порятунку Греції, щоби локалізувати руйнівні наслідки. На їх думку, проблеми Європи підірвуть одужання американської економіки. Як відомо, перша хвиля кризи покотилася у 2008 році зі США.

В Іспанії конкуруючі політичні лідери спільно розробили угоду, спрямовану на підтримку нестійких банківських заощаджень до кінця місяця. Банки Франції і Німеччини, які входять до числа кредиторів Греції, обіцяли надати допомогу країні, продовживши надавати кредити. Тим часом, інвестори вкладають кошти в облігації країн, які вважаються менш схильними до кризи.

* * *11 квітня країни-члени зони євро схвалили заяву на підтримку Греції, в якій висловили готовність надати країні близько 30 млрд. євро у вигляді двосторонніх кредитів протягом цього року. Заявою також передбачалася можливість створення програми допомоги, розрахованої на 3 роки. До неї має намір підключитися МВФ (80 млрд євро). На сьогодні уряд Греції підготував проект законодавства, необхідного для отримання допомоги. Документом передбачена низка заходів, які матимуть негайний ефект. Серед них – збільшення ПДВ на 2%, підвищення акцизів на нафту, тютюн і алкоголь, а також подальше зменшення зарплат і пенсій в державному і приватному секторах.

Проти антикризової програми греки провели загальний 24-годинний страйк, який паралізував велику частину країни, державні установи були закриті, а рух літаків, потягів і поромів зупинено. Демонстранти розгромили магазини в Салоніках на півночі Греції. Маніфестанти громили банки і підпалювали сміттєві баки. Поліція застосувала сльозогінний газ, розігнавши не тільки нападників, але й частину багатотисячної демонстрації. Затримано близько 30 чоловік. Раніше в Афінах бунтівна молодь підпалила ряд будівель. У будівлі парламенту були зіткнення з поліцією.

Поки Європа вирішує, що робити з Грецією, фондові ринки конкретніше відповіли на ситуацію. В середу, 5 травня, індекс DJIA знизився на 0,5% до 10 868 пунктів, індекс S&P 500 впав на 0,6% до 1165 пунктів, індекс DJ Stoxx 600 втратив 0,95%, закрившись на позначці 250 пунктів. Нафта марки WTI за підсумками торгів на NYMEX подешевшала на 2,7 долара - до 80 доларів за баррель. 6 травня падіння продовжилося.

Як відзначає стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин Литвин, фондові ринки активно падають не тільки через зростання суверенних ризиків в Європі. Ринку давно потрібна була здорова корекція після постійного зростання протягом останніх двох з половиною місяців. Підвищення суверенних ризиків стало каталізатором корекції через стрімке падіння євро, що стало причиною переміщення капіталу з ризикових активів, таких як сировина і акції, в безпечніші активи — долар і американські казначейські облігації.

Тим часом, на думку експерта, поточний відкат продовжуватиметься недовго, і ринок, швидше за все, знайде підтримку на рівні 1150 пунктів по S&P 500, що означатиме зниження на 6% з піку, зафіксованого в квітні.

Що стосується українського ринку цінних паперів, то, як відзначила трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова, вітчизняний фондовий ринок, після падіння американських індексів, демонструє зниження на відновленні побоювань щодо дефолту Греції. Проте хороша корпоративна звітність ряду компаній дещо додала оптимізму. Трейдер відзначила, що падіння спостерігається за всіма паперами індексної корзини. Знижуються акції банківського, металургійного секторів, а також ряду підприємств коксохімічного сектору.

Є і курсові прогнози. У найближчій перспективі євро в світі не має тенденцій до зміцнення, до кінця року курс європейської валюти в Україні може знизитися до 9,50-9,60 грн./євро, вважає керівник інформаційно-аналітичного центру «FOREX CLUB» Микола Івченко.

За його словами, курс євро падає у світі через проблеми у Греції, «за останні три дні євро впало в світі на 3,6% - до 1,2865 дол./євро». Він відзначає, що ключовою датою щодо динаміки євро буде 19 травня, коли Греція повинна буде виплатити 50 млрд. євро за зовнішніми боргами. Якщо до того часу Греції не буде надана фінансова допомога від Європейського Союзу і Міжнародного валютного фонду, то вона вимушена буде піти на дефолт. «Проте, швидше за все, Греція одержить допомогу від ЄС і МВФ», - вважає Н.Івченко.

На думку експерта, у такому разі євро зупинить різке падіння, проте зростання курсу європейської валюти не буде. У той же час виникне питання довгострокового прогнозу щодо курсу євро, оскільки, надаючи Греції фінансову допомогу, МВФ контролюватиме проведення реформ в країні, зокрема відносно зниження дефіциту бюджету. Багато експертів і спекулянти сумніваються, що Греція зуміє в найближчі 2-3 роки – на цей термін розрахована програма допомоги – провести очікувані реформи, тому продають євро.

Крім того, як підкреслив Н.Івченко, можливо, що найближчим часом з подібними проблемами зіткнеться Португалія, і також змушена буде звертатися по допомогу, що не сприятиме зміцненню європейської валюти. Тому позитивних тенденцій в довгостроковій перспективі відносно зміцнення євро немає. До кінця року євро може подешевшати до 1,2 дол./євро, в Україні – до 9,50-9,60 грн./євро, відзначив експерт.

І ще дещо про те, що ж насправді спровокувало кризу в Європі. Відомий французький філософ та інтелектуал Андре Глюксманн в інтерв`ю виданню Welt заявив про розпад франко-германского союзу, який, за його словами, був головною рушійною силою ЄС. На думку А.Глюксманна, причина розладу в тому, що Берлін відсахнувся від Парижа, повернувши у бік Москви. Саме цим, як відзначив філософ, пояснюється сьогоднішня криза в Європі.

"У Франції ми це називаємо `поверненням до основ`. Я, утім, не вважаю, на відміну від більшості поляків, що йдеться про повернення до часів пакту Молотова-Ріббентропа, швидше ми маємо справу з поверненням до ситуації, що існувала в XIX столітті", - заявив А.Глюксманн. Він відзначив, що розворот ФРН у бік Росії намітився ще при Герхарді Шредері, проте Ангела Меркель, на його думку, реалізує ту ж політику.

"Я чекав, що вона (Меркель) щось змінить. Проте `Північний потік` як був, так і залишається, до цього скоро повинен додатися `Південний потік`. Або візьмемо, наприклад, співпрацю у сфері атомної енергетики між німецьким Siemens і французькою Areva. Siemens відмовився від спільної роботи і тепер будує АЕС спільно з російськими олігархами. Тепер у всьому світі ми конкуренти: Франція з одного боку, ФРН і Росія з іншого", - відзначив експерт.

За словами А.Глюксманна, Німеччина більш не думає категоріями ЄС: ФРН не пов`язує своє майбутнє ні з долею Греції, що знаходиться на межі дефолту, ні з долею Франції. "У Німеччини тепер нові горизонти. Росія і модернізація Росії. Дуже стара концепція, яка походить з епохи царювання німецької принцеси, яка стала російською імператрицею Катериною II", - вважає А.Глюксманн.

Однією з неодмінних умов збереження майбутньої європейської єдності А.Глюксманн назвав проведення загальної енергетичної політики, що передбачає відмову Німеччини від одноосібних дій, які намітилися за останні роки, в цій сфері, коли ФРН, за його словами, розвиває енергетичну співпрацю з Росією, не зважаючи на те, що сусіди по Європі - прибалтійські держави і Польща, а також Україна - виступають проти.

А нам залишилося тільки дочекатися рішення МВФ і країн єврозони, яке з урахуванням ситуації у неспокійній Греції, сподіваюся, буде прийняте найближчим часом, щоби в черговий раз переконатися – Європа може себе врятувати.

Оксана Павловська (УНІАН)