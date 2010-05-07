Золото подорожчало

Золото у четвер 6 травня подорожчало через проблеми єврозони, повідомляє k2kapital.

Не зважаючи на вжиті у Європі заходи, гравці побоюються, що боргова криза розростатиметься. Крім того, стурбованість викликає стрімке падіння євро.

За наслідками регулярної торгової сесії на Нью-Йоркській товарній біржі, NYMEX, червневі ф`ючерси на постачання золота виросли на $22,30 до $1197,30 за тройську унцію, піднявшись до п`ятимісячного максимуму.