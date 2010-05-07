Міжбанк відкрився на рівні 7,9185/7,9260 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9185/7,9260 грн./дол., ціни на російську валюту впали – 0,2584/0,2587 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вниз – 10,0630/10,0765 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,2710/1,2712 дол./євро (четвер – 1,2779/1,2781 дол./євро).

Вчора, 6 травня, Національний банк України вийшов на ринок з покупкою американської валюти по курсу 7,925 грн./дол.