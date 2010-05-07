Золотовалютні резерви НБУ в квітні збільшилися на 4,79%

Міжнародні валютні резерви Національного банку України в квітні поточного року збільшилися на 4,79% – до 26 млрд. 351,93 млн. дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, у середині минулого місяця Нацбанк заявив про те, що в першій половині квітня на міжбанківському валютному ринку України спостерігалося зниження активності його учасників як в частині операцій з продажу іноземної валюти, так і в частині її покупки. Не зважаючи на це, на міжбанківському ринку зберігалася чиста валютна пропозиція, що давало можливість Нацбанку проводити регулярні інтервенції з покупки іноземної валюти, поповнюючи при цьому міжнародні резерви.

За підсумками I кварталу 2010 року міжнародні валові резерви НБУ зменшилися на 5,1%, або 1,358 млрд. дол., – до 25,147 млрд. дол.