Євро у світі дорожчає

Євро росте в ціні по відношенню до долара на торгах у п`ятницю, свідчать дані торгів. Проте експерти відзначають, що волатильність може повернутися на валютний ринок і курс євро до долара продовжить зниження на тлі боргових проблем Греції, повідомляє РІА Новости.

Євро подорожчав до долара до 1,2769 долара за євро проти 1,2629 долара за євро. Долар, у свою чергу, збільшився в ціні по відношенню до ієни - до 92,12 ієни за долар проти 90,25 ієни за долар. В цілому курс долара до корзини шести валют країн - основних торгових партнерів США знизився на 0,39% - до 84,56 пункту.

Єдина для 16 країн єврозони валюта збільшується в ціні по відношенню до долара після досягнення у четвер мінімальних рівнів. Так, в попередній день торгів курс євро до долара опускався до мінімальної з 11 березня минулого року відмітки 1,2697 долара за євро.

Проте, євро навряд чи зможе істотно відновити свої позиції до американської валюти після того, як у глави Європейського центрального банку (ЄЦБ) Жан-Клода Тріше не знайшлося потрібних слів, щоб заспокоїти інвесторів, які все частіше висловлюють сумніви, що боргову кризу можна буде зберегти в рамках однієї лише Греції, відзначають аналітики.